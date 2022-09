Avec le dématérialisé, Earth Defense Force 6 est le meilleur lancement de l'histoire de la série

On disait pas plus tard qu'il y a quelques minutes que les données dématérialisées peuvent tout changer, et en voici encore la preuve : alors que Famitsu évoquait 92.000 ventes physiques pour, il aura suffit d'y ajouter les ventes dématérialisées (et 4 jours supplémentaires certes) pour apprendre que ce nouvel épisode avait dépassé les 300.000 unités au Japon.Un chiffre qui doit faire sortir le champagne chez D3 Publisher : c'est tout simplement le meilleur lancement de l'histoire de la série, et ne reste plus qu'à en attendre la date européenne.