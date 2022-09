Halo Infinite : une nouvelle feuille de route, mais un coop split-screen désormais annulé

Comme annoncé hier, 343 Industries a dévoilé la nouvelle feuille de route deet on nage au milieu des efforts et de l'énervement devant un suivi très aléatoire où rien ne semble jamais se passer comme prévu.En premier lieu par exemple, on accueille une mauvaise nouvelle : la Saison 3, prévu en fin d'année, est finalement reporté au 7 mars 2023. MAIS, les développeurs sauvent en partie la mise en annonçant qu'entre la fin de la Saison 2 (le 8 novembre) et la troisième, il y aura tout de même une grosse MAJ de contenu :- Le mode coop online (oui, il faut donc attendre le 8 novembre)- La possibilité de recommencer les missions- L'ouverture de la bêta pour le mode Forge- 2 cartes multi inédites- Un nouveau mode de jeu- Un pass spécial (30 paliers) totalement gratuitCe n'est pas mal, mais il y a une autre mauvaise nouvelle : à la fois pour accélérer le chantier du suivi et parce qu'on ne l'espérait même plus vu le level-design parfaitement inadapté, le mode coop en écran partagé est définitivement annulé.Sinon pour la Saison 3 :- 2 nouvelles cartes dont 1 pour le Big Team Battle- Une nouvelle arme- Un nouvel équipement- Un nouveau PassPas d'infos sur du nouveau contenu pour la campagne et rien à signaler autour des rumeurs d'un mode PVE et Battle Royale.