PS Plus : le programme de septembre (listes Essential, Extra et Premium) PS Plus : le programme de septembre (listes Essential, Extra et Premium)

Sony lâche la sauce en balançant en un jet la liste des jeux aussi bien pour les abonnés PlayStation Plus Essential, que les bonus Extra & Premium, soit une vingtaine de titres au total, et pas des mauvais loin de là entre Deathloop, The Wonderful 101 Remaster, quelques jeux Ubisoft ou encore un certain Need for Speed Heat dont la présence n'a d'utilité que les préparatifs pour la présentation à venir du prochain épisode.



PS Plus Essential, Extra & Premium (dès le 6 septembre) :



- Need for Speed Heat

- Granblue Fantasy Versus

- Toem



PS Plus Extra & Premium (dès le 20 septembre) :



- Deathloop

- Assassin's Creed Origins

- Watch Dogs 2

- Dragon Ball Xenoverse 2

- Spiritfare : Farewell Edition

- Chicory : A Colorful Tale

- Monster Energy Spercross 5

- Alex Kidd in Miracle World DX

- Les Lapins Crétins Invasion

- Rayman Legends

- Scott Pilgrim : Edition Intégrale

- The Wonderful 101 Remastered



PS Plus Premium (dès le 20 septembre) :



- Syphon Filter 2 (PS1)

- Toy Story 3 (PSP)

- Key of Heaven (PSP)

- The Sly Trilogy (PS3)

- Sly Cooper : Voleurs à travers le temps (PS3)