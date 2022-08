Project 007 & Project Dragon : IO Interactive prévient qu'il faudra être très patient Project 007 & Project Dragon : IO Interactive prévient qu'il faudra être très patient

Tenant toujours sa nouvelle bannière de l'indépendance, IO Interactive annonce avoir signé une bonne année fiscale (terminée le 31 mars 2022) avec une hausse de 7 % de ses revenus par rapport à l'année précédente, ce qui est deux fois mieux que prévu. Le développeur remercie sur ce sujet l'argent obtenu par Microsoft pour placer la trilogie Hitman sur le Game Pass en janvier dernier.



Et maintenant ? Eh bien les danois vont devoir s'accrocher autant que possible avec des deals du genre, de petits jeux, le suivi de Hitman 3 et éventuellement le mobile (IO est intéressé) car la boîte prévient : il ne devrait y avoir aucune sortie « majeure » avant avril 2025 au mieux !



Donc concrètement, inutile d'espérer voir arriver le Project 007 et le Project Dragon (deal Xbox Game Studios) jusque là.