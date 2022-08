GamesCom : The Callisto Protocol (et pas que) confirmé pour la conférence d'ouverture GamesCom : The Callisto Protocol (et pas que) confirmé pour la conférence d'ouverture

Geoff Keighley reste dans ses habitudes en commençant à lâcher des noms concrets de titres présents durant sa conférence d'ouverture GamesCom (mardi 23 août) et si des surprises seront probablement maintenues en poche sur « la trentaine » de jeux promis durant les deux heures de show, on en connaît aujourd'hui une bonne partie :



- Sonic Frontiers

- Hogwarts Legacy

- High on Life

- The Callisto Protocol

- Return to Monkey Island

- Goat Simulator 3

- Aperçu du premier DLC de Dying Light 2

- The Expanse (nouvelle licence de Telltale Games)



N'oubliez pas que plusieurs éditeurs majeurs comme Nintendo, Sony et Take-Two ne seront pas présents durant la conférence, faute de vouloir s'afficher parmi les exposants.