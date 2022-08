Shin-Chan se date sur PlayStation 4 Shin-Chan se date sur PlayStation 4

Disponible sur Switch depuis une poignée de jours, Shin-Chan : The Endless Seven-Day Journey est désormais daté sur PlayStation 4 avec un lancement signé pour ce 25 août, pendant que les joueurs PC (Steam Et Epic Games Store) l'accueilleront soit également à la fin du mois, soit courant septembre.



On restera toujours surpris de l'attention d'une localisation occidentale pour cette licence, malgré le besoin de sortir du confort de sa langue natale : pas de traduction FR, ce qui est dommage pour une expérience surtout portée sur la narration.