" *En explorant la petite ville, Shin-chan rencontrera de nombreux personnages provenant aussi de la série. On pourra donc assister à de nouveaux moments avec d’autres figures emblématiques de la saga, comme la mère et le père de Shin-chan, Misae et Hiroshi, mais aussi sa petite sœur, Himawari, et son petit chien, Shiro. Le jeune héros pourra participer à toutes sortes d’activités, comme attraper des insectes et des poissons, qu’il pourra ensuite répertorier dans un carnet avec d’autres souvenirs. Ces petites activités rappellent Boku no Natsuyasumi et Attack of the Friday Monsters! Tout comme les environnements détaillés et nostalgiques du jeu. Neos Corporation affirme que ce jeu Crayon Shin-chan pourra être apprécié par des personnes de tous les âges, des fans les plus jeunes de la série aux fans plus âgés qui ont également joué à Boku no Natsuyasumi. " *nintendo différence

- Et vous, avez-vous pu vous déjà joué à un jeu de la série(Boku no Natsuyasumi)?Connaissez-vous d'autres jeux du genre à nous partager que nous pourrions présenter sur la chaine?