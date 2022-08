EVO 2022 : Ed Boon prévient que l'heure n'est pas encore à Mortal Kombat 12 EVO 2022 : Ed Boon prévient que l'heure n'est pas encore à Mortal Kombat 12

Face à l'attente des fans et la possibilité d'une annonce forte de la part de NetherRealm lors de l'EVO 2022 qui se tiendra ce week-end, encore plus quand furent sous-entendus des annonces des différents représentants, Ed Boon a souhaité de suite tempérer les espoirs en déclarant publiquement qu'il n'y aurait rien à attendre en actualité sur Mortal Kombat, ajoutant laisser Street Fighter et les autres jeux de combat profiter des projecteurs.



3 ans après Mortal Kombat 11, plus gros succès de la baston sur PS4/One (plus de 12 millions de ventes), l'heure n'est donc pas encore à Mortal Kombat 12 mais nul doute que ça approche : on rappelle que Jeff Grubb a précédemment annoncé que le projet était en chantier depuis un moment (le doubleur de Johnny Cage a également teasé sur le sujet), laissant pour l'heure de coté la perspective d'un éventuel Injustice 3.