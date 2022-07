Une hausse de prix pour le Meta Quest 2

Fait incroyablement rare dans l'industrie : deux ans après sa sortie, le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 va avoir droit à une hausse de prix là où beaucoup espéraient l'inverse, à savoir courant août 450€ pour le modèle 128Go (350€ auparavant) et 550€ pour la version 256Go (450€ jusque là). Pour compenser un chouïa,sera offert à chaque achat jusqu'à la toute fin d'année.Concernant la cause, elle est simple et espérons qu'elle ne s'applique pas un jour aux consoles : tout simplement la fameuse crise des composants qui mène indirectement à une hausse des coûts de production, n'empêchant pas le Meta Quest 2 d'être encore actuellement le meilleur rapport qualité/prix, permettant ç Facebook de progresser lentement vers la création de son métavers en n'hésitant pas à cracher l'argent comme il faut. Pour rappel, la branche Reality Labs de Facebook/Meta accuse plus de 20 milliards de dollars en perte depuis 2019. « Perte » que l'on peut qualifier « d'investissement » selon le point de vue.