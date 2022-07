[Rumeur] Assassin's Creed Infinity proposera bien un biome en Asie (Japon ?) [Rumeur] Assassin's Creed Infinity proposera bien un biome en Asie (Japon ?)

Alors qu'on entrevoit la confirmation d'un Assassin's Creed Rift (de base extension de Valhalla avant de devenir un projet autonome, se situant à Bagdad), on n'oubliera pas que le gros morceau d'avenir pour la franchise a déjà un nom officialisé, Assassin's Creed Infinity, qui selon des sources sûres comme celles de Jason Schreier serait une espèce de « plate-forme » autour de laquelle graviterait les futurs morceaux, donc autant d'époque à visiter.



Et dans le lot, ça se confirme doucement qu'on irait faire un tour loin vers l'Est avec Jeff Grubb qui affirme qu'un des segments de Infinity serait le « Project RED », un épisode se situant au Japon, tandis que Kotaku se mouille un peu moins en « confirmant » que le dit-projet se situerait en Asie sans indiquer plus de précisions.



Plus tôt ce mois-ci, Schreier a ajouté que Infinity proposera « plusieurs jeux/expériences/biomes, peu importe comment vous les appelez », et qu'au lancement, il y en aurait au moins « deux principaux ».



Les premières réponses, aussi bien pour Rift que Infinity, devraient tomber en septembre à l'occasion d'un event spécialement dédié à l'avenir de la série.