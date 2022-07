Grounded sera aussi adapté en série TV

Encore un titre qui va sortir de l'espace JV pour ouvrir la licence à un plus grand public : Deadline nous apprend que Microsoft et Obsidian ont lâché les droits à Waterproof Studios, Kinetic Media et Bardel Entertainment pour une adaptation en série (animé ou CG, on ne sait pas encore) de, avec au scénario Brent Friedman, auteur de la série, qui n'aura pas besoin de chercher très loin côté idées vu le coté trèsPas plus d'informations pour le moment mais n'oubliez pas que le jeu lui-même va entrer dans une nouvelle étape de sa carrière après avoir déjà beaucoup évoluer : c'est en septembre quesortira de son Early Access pour accueillir sa 1.0.