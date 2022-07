Bungie intègre les PlayStation Studios

Tout comme pour Haven Studios il y a quelques jours, Sony annonce avoir finalisé et signé le rachat de Bungie qui intègre donc officiellement les PlayStation Studios, situation toujours assez ironique quand on connaît le passif du développeur et à quel point ils ont aidé la marque concurrente à percer sur le marché il y a environ 20 ans.Bungie qui continuera de soutenir sa franchiseau-delà même des consoles (recrutement sur mobile et volonté cross-média) et sans même chercher l'exclusivité : Kenichiro Yoshida (PDG de Sony) a déclaré ouvertement que l'acquisition du studio était