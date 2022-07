7 millions de ventes pour It Takes Two

5 millions de ventes étaient suffisantes pour faire dele plus grand succès de l'histoire de Hazelight, mais ce n'est pas pour cela qu'il fallait s'arrêter en si bon chemin et grâce au bouche-à-oreille, quelques promos, et tout simplement la curiosité de chacun devant cette excellente aventure en coop, le titre vient aujourd'hui de dépasser la barre des 7 millions.De quoi assurer l'avenir du studio Hazelight, lui qui frôlé la faillite durant le chantier chaotique de, et l'on n'oubliera qu'une adaptation en film est en cours, financé par Amazon.