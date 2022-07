Gwent : Rogue Mage annoncé... et disponible Gwent : Rogue Mage annoncé... et disponible

Le nouveau projet Gwent se confirme chez CD Projekt Red et c'est peu de le dire : Gwent : Rogue Mage est directement disponible sur PC et mobile, pour 9,99€ en stand-alone, et est 100 % solo (sans connexion obligatoire).



Les différences avec le jeu de base ? Une sorte de retour aux sources en matière d'accessibilité avec seulement 4 decks à construire, chacun fait de 3 cartes-clés, et une mécanique rogue où l'on évoluera sur une carte à embranchements procédurales et l'obligation de multiplier les runs pour gagner en expérience et en nouvelles cartes.



Chacun run réclamera une petite heure de votre temps, et il faudra selon le développeur environ 30h pour le 100 %, en ajoutant que le scénario sera une préquelle où l'on incarnera le mage Azul, un siècle avant la naissance d'un certain Geralt.