[LEAK] Et le prochain perso de Avengers serait...

On s'attendait à une annonce de ce type mais pas de cette façon. Au cours d'un livestream Twitch sur la chaîne officiel Xbox, le streamer Frank « Techniq » Ellerbe a échangé en direct avec Brian Waggoner, concepteur principal de Marvel's Avengers, et une anecdote du premier a conduit malencontreusement à une bourde.



Techniq :

« Mon coach [de doublage] par intérim est en fait la voix de She-Hulk dans le jeu. Je ne dirais pas son nom parce que je ne sais pas encore si c'était de notoriété publique… Je pense que oui. Ça a bien déjà été annoncé ? »



Waggoner (un peu dépité) :

« Non, nous ne l'avions pas annoncé... »



Belle bourde donc, pour une annonce qui devrait avoir lieu ce mois-ci pour une arrivée logique courant août, soit en même temps que la série Disney+.