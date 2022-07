Ubisoft confirme et date son prochain Forward Ubisoft confirme et date son prochain Forward

Ah bah voilà, les plans d'Ubisoft se mettent vraiment en place puisque, juste après l'annonce d'une présentation Live de Skull & Bones le 7 juillet, c'est maintenant un Ubisoft Forward qui se voit confirmer, mais réclamant un peu de patience : il faut sagement attendre jusqu'au 10 septembre prochain (à 21h00).



Aucun indice n'est lâché mais rappelons que selon de fortes rumeurs, outre les jeux officiellement promis (genre Avatar), nous devions avoir droit aux annonces de The Crew 3, Immortals Fenyx Rising 2, un Prince of Persia en joli 2D et un remake de Splinter Cell.