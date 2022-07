[Rumeur] Une date pour Valkyrie Elysium

Potentielle information néanmoins encore à confirmer : le PlayStation Store qui n'en est pas à son premier leak (saluant le Xbox Store sur le sujet) vient de listerpour le 29 septembre prochain, nouvel épisode on rappelle prévu sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.Si officialisé, cela ajouterait un nouvel élément au calendrier décidément très chargé de Square Enix, pourtant sans l'apport de ses plus gros morceaux canoniques :: 22 juillet: 15 septembre (Japon): 22 septembre: 29 septembre: 27 octobre: 4 novembre: 9 décembre: cet hiver: cet hiver