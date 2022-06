Charts UK : Fire Emblem Warriors - Three Hopes démarre bien mieux que le premier Charts UK : Fire Emblem Warriors - Three Hopes démarre bien mieux que le premier

Le dernier rapport Chart-Track fait état d'un très bon démarrage au Royaume-Uni pour Fire Emblem Warriors : Three Hopes, cette nouvelle adaptation sauce Musô faisant très précisément 45,3 % plus que le premier Fire Emblem Warriors (sans oublier une part du dématérialisé beaucoup plus importante qu'en 2017), aidé tout de même par un parc de Switch beaucoup plus massif, mais rappelons que le premier était également sorti sur 3DS.



Pas de quoi inquiéter « l'autre » saga Musô chez Nintendo : ça fait tout juste l'équivalent de Hyrule Warriors : Definitive Edition sur Switch (donc la troisième édition) et 76 % de moins que Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau, intouchable par son statut de plus gros succès dans le genre.



1. Fire Emblem Warriors : Three Hopes (NEW)

2. Horizon Forbidden West (-1)

3. Mario Strikers : Battle League Football (=)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

5. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (-3)

6. Nintendo Switch Sports (-2)

7. Légendes Pokémon : Arceus (-1)

8. Minecraft Switch (=)

9. Animal Crossing : New Horizons (+3)

10. Grand Theft Auto V (+3)