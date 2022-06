Infinity Ward veut proposer son propre RPG Infinity Ward veut proposer son propre RPG

Actuellement en train de peaufiner son Modern Warfare 2, Infinity Ward pourrait ENFIN s'éloigner un peu de Call of Duty, ce qui n'est pas si étonnant si la franchise brise prochainement son cycle annuel, laissant le temps aux différentes équipes de bosser sur d'autres projets en parallèle.



Car c'est via une offre d'emploi que l'on apprend que la filiale polonaise du studio recherche actuellement un directeur narratif pour plancher sur un AAA encore non annoncé, plus précisément un « RPG en monde ouvert » qui saura proposer une jolie expérience narrative et cinématographique.



De quoi arranger les affaires de Microsoft, et on sait pour quelle raison.