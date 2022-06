Pokémon GO : 6 milliards de dollars en recettes, mais un début d'essoufflement

Lointaine est l'époque où se réunissaient des masses de joueurs prêts à braver les fortes chaleurs pour attraper un pauvre Salamèche. Mais reste que 6 ans après sa sortie et 678 millions de téléchargement,intègre le club très restreints des jeux mobiles ayant réussi à dépasser les 6 milliards de revenus (selon Sensor Tower), aux cotés deou encoreUne performance dantesque pour un titre qui malgré son concept aura réussi à survivre à la pandémie (et donc aux confinements), ce qui n'empêche pas de constater qu'après plusieurs années de croissance s'entrevoir « le début de la fin » : quasiment moitié moins de recettes pour le premier trimestre 2022 par rapport à l'année dernière.Suffisant en tout cas pour maintenir le titre à flots et poursuivre l'objectif de Niantic : pouvoir créer une carte 3D du monde entier en utilisant aussi bienque, tout en développant de nouvelles technologies, réseaux sociaux et plate-forme de développement, tous tournés vers la RA.