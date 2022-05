Hangar 13 perd 50 employés alors que le studio serait sur deux projets (dont Mafia) Hangar 13 perd 50 employés alors que le studio serait sur deux projets (dont Mafia)

Plusieurs mois après l'annulation du projet VOLT et la promesse de Take-Two de réassurer la confiance envers le studio Hangar 13 par l'absence de charcutage dans l'effectif, il faut croire que parole n'a finalement pas été tenue : après la démission du boss Haden Blackman, Kotaku rapporte que près de 50 employés ont été licenciés cette semaine.



La boîte ne va pas fermer, mais selon le siège du bureau Nick Baynes qui reconnaît que « ça craint », 2K compte remettre Hangar 13 sur de bons rails avec une période de transition « difficile mais prometteuse ».



Toujours selon Kotaku et plus précisément le très renseigné Jason Schreier, les deux actuels projets du studio sont maintenus, à savoir un nouvel épisode de Mafia (sans préciser si ce sera un 4 ou autre chose) et un jeu de tennis, qu'on suppose naturellement être un grand retour de la référence Top Spin.