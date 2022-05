USA : les jeux les plus joués du Q1 2022 USA : les jeux les plus joués du Q1 2022

A ceux qui doutent de la puissance des jeux à service (on ne sait jamais), l'institut NPD a pu rapporter le top 10 des jeux les plus joués sur le territoire US pour le premier trimestre 2022, où l'on remarquera de suite que les 5 premiers jeux du classement ont au moins déjà 4 ans de carrière, et le premier 13 ans.



Le reste du top 20 n'est pas mieux avec des titres qui ne datent pas de la dernière pluie comme World of Warcraft, Rocket League et Skyrim, « l'intrus » restant Elden Ring qui vient sauver l'honneur de 2022.



1) Minecraft (2009)

2) Grand Theft Auto V (2013)

3) Les Sims 4 (2014)

4) Fortnite (2017)

5) Among Us (2018)

6) Animal Crossing : New Horizons (2020)

7) Call of Duty : Warzone (2020)

8) Madden NFL 12 (2021)

9) Call of Duty : Vanguard (2021)

10) NBA 2K22 (2021)