Cinéma : Sonic the Hedgehog 2 grimpe à la 5e place des plus grands succès JV Cinéma : Sonic the Hedgehog 2 grimpe à la 5e place des plus grands succès JV

On le disait justement ce week-end : Uncharted aura peut-être du mal à maintenir sa 4e place des plus gros succès du cinéma en matière d'adaptations venues de l'univers JV tant le hérisson bleu arrive à toute vitesse. Sonic the Hedgehog 2 vient en effet, et officiellement, de dépasser les 375 millions de dollars de recette à travers le monde (55 millions de plus que le premier film).



On reste tout de même en bout de course car dans quelques jours, l'audience ciné du film va sérieusement s'effriter avec sa sortie en VOD sur Paramount+, et l'inconnu demeure pour les trois gros territoires restants :



- Toujours pas de date pour la Chine

- Annulation jusqu'à nouvel ordre en Russie

- Peu de choses à attendre de la sortie au Japon (*)



(*) 1,5 million de recettes seulement pour le premier film, mais nous étions encore en plein cœur de la pandémie avec de nombreuses salles fermées, et des restrictions de places sur celles ouvertes.



On en profite pour faire une MAJ du classement :



1) Warcraft : 439 millions de dollars (dont la moitié en Chine)

2) Pokémon : Détective Pikachu : 433 millions

3) Rampage : 428 millions

4) Uncharted : 400 millions

5) Sonic the Hedgehog 2 : 375 millions

6) Angry Birds : 352 millions

7) Prince of Persia : Les Sables du Temps : 336 millions

8) Sonic the Hedgehog : 320 millions