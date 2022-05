S.T.A.L.K.E.R. 2 : le chantier reprend S.T.A.L.K.E.R. 2 : le chantier reprend

Les affaires reprennent pour GSC Game World, qui a pu déménager son studio et ses équipes de Kiev à Prague après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est via la chaîne Discord officiel qu'un des développeurs a pu apprendre à la communauté que le chantier de S.T.A.L.K.E.R. 2 avait pu se remettre en route, sans donner plus de précisions pour le moment.



En tout cas pour l'heure, c'est silence radio concernant la fenêtre de sortie (PC et Xbox Series), le titre ayant été reporté à une date inconnue à cause des faits décrits.