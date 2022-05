Considéré comme la suite spirituelle de Dead Space, The Callisto Protocol reprend sa com [UP] Considéré comme la suite spirituelle de Dead Space, The Callisto Protocol reprend sa com [UP]

Annonce remarquée des Game Awards 2020 avant de se murer dans un lourd silence pendant 18 mois, The Callisto Protocol revient enfin dans l'actualité avec sa phase 2 : celle d'un premier aperçu en partenariat avec Game Informer qui nous lâche deux visuels en attendant davantage d'informations d'ici quelques jours, autant sur le gameplay que le studio.



S'il y a une certaine attente derrière ce projet, c'est parce qu'il est signé par Glen Schofield, créateur de la franchise Dead Space dont on sent l'influence dès la première vidéo sortie.



On peut néanmoins se demander si le lancement annoncé pour 2022 (PC, PlayStation 5 et Xbox Series) sera maintenu...



UPDATE



- Bonne nouvelle : l'équipe confirme l'objectif d'une sortie pour le second semestre 2022 !

- Un nouveau trailer sera lâché le mois prochain durant le Summer Game Fest.