Test Drive Unlimited SC ENCORE reporté

On l'attendait pour fin 2021, puis pour fin 2022, mais Nacon et son équipe dédiée ont visiblement beaucoup de mal à accoucher de Test Drive Unlimited : Solar Crown : l'éditeur en annonce un nouveau report, donc pour 2023, en dégageant en passant les versions PlayStation 4 et Xbox One afin de pouvoir mieux exploiter le combo PC, PS5 et SX.



En cadeau, deux concept-arts qui nous obligent à rappeler qu'on parle d'un jeu de bagnole, et toujours pas la moindre goutte de gameplay.