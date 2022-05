[Rumeur] Vers un nouveau jeu Deathloop ? [Rumeur] Vers un nouveau jeu Deathloop ?

Jason E. Kelley, acteur US, a teasé sur son instagram être de nouveau travail sur du doublage, balançant expressément le hashtag Deathloop et celui du héros à qui il prête la voix (donc Colt), mais précisant néanmoins que c'est lié à un nouveau titre et non un DLC.



Attention, il est possible que le hashtag du dit-jeu n'ait été utilisé que pour la visibilité, mais il est tout aussi probable que Bethesda ait lancé un spin-off de son jeu ayant rencontré un beau succès critique, comme ce fut le cas avec le stand-alone Dishonored : La Mort de l'Outsider, ou encore Wolfenstein : Youngblood.