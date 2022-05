Remedy fait l'état des lieux et confirme à nouveau Alan Wake 2 pour 2023 Remedy fait l'état des lieux et confirme à nouveau Alan Wake 2 pour 2023

Souhaitant rassurer sur ce qui se trame au sein de ses équipes, Remedy a donné un actuel état des lieux sur chacun des projets, et on reste surpris en apprenant que le jeu le plus avancé de tous reste Alan Wake 2, qui vise toujours un lancement en 2023. On croise les doigts…



- Alan Wake 2 : full production

- Le nouveau Control (2 ?) : phase concept/prototype

- Le spin-off de Control : phase concept, en cours de validation

- Projet Vanguard (F2P/coop avec Tencent) : progresse rapidement

- Max Payne 1 & 2 Remake : phase concept



Patience pour la majeure partie mais on retiendra encore une fois que ce n'est probablement plus qu'une question de semaines ou mois pour que Alan Wake 2 dévoile ses premiers éléments de gameplay.



En attendant, libre à vous de découvrir et re-découvrir Alan Wake Remastered, disponible sur quasiment tous les supports et sur Switch d'ici la fin d'année.