L'offre Ubisoft+ Classic confirmée dans le PS Plus, avec les 27 premiers jeux L'offre Ubisoft+ Classic confirmée dans le PS Plus, avec les 27 premiers jeux

En rumeur pour le Game Pass (mais c'est peut-être pour bientôt), l'offre Ubisoft+ Classic est en tout cas confirmée pour les abonnés PS Plus, et plus exactement ceux qui opteront pour les formules EXTRA ou PREMIUM.



27 jeux seront donc accessibles en téléchargement libre le 23 juin, et l'éditeur compte arriver à la cinquantaine d'ici la fin d'année.



Voici donc la liste complète :



- Assassin's Creed Valhalla

- For Honor

- The Crew 2

- Child of Light

- Eagle Flight

- Far Cry 3 : Blood Dragon

- Far Cry 3 Remaster

- Far Cry 4

- Legendary Fishing

- Risk : Urban Assault

- South Park : L'Annale du Destin

- South Park : Le Bâton de la Vérité

- Space Junkies

- Star Trek : Bridge Crew

- Starlinl : Battle for Atlas

- Steep

- The Crew

- The Division

- Trackmania Turbo

- Transference

- Trials Fusion

- Trials of the Blood Dragon

- Trials Rising

- Soldats Inconnus

- Watch Dogs

- Werewolf Within

- Zombi