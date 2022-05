Encore une année record pour Capcom Encore une année record pour Capcom

Cela fait des années que Capcom mène sa barque dans la bonne direction, et continue d'ailleurs de bien tenir la barre en signant une nouvelle année fiscale record (pour l'exercice clôt le 31 mars 2022) avec des bénéfices à la hausse pour la 9e année de suite.



32,6 millions de jeux Capcom ont été vendus en 12 mois, avec une belle part pour l'ancien catalogue et les promotions massives en numériques, mais aussi évidemment les nouvelles sorties dont Resident Evil Village (6,1 millions) et Monster Hunter Stories 2 (1,5 million), tandis que Monster Hunter Rise grimpe un échelon de plus en dépassant les 9 millions de ventes.



Et ce n'est pas fini vu que l'éditeur souhaite une nouvelle année record (d'avril 2022 à mars 2023), sur la totalité des plans, même sur le nombre de jeux écoulés (37 millions). Du coup on se demande quels seront les candidats à sortir dans les bacs, la seule annonce officielle sur le calendrier étant pour l'heure Monster Hunter Rise : Sunbreak.