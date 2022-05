Genshin Impact Switch est toujours en vie

Le phénomènefait comme on l'a vu hier la trésorerie de HoYoverse avec plus de 3 milliards de dollars en revenus en mobile depuis sa sortie, donc sans même parler du PC, de la PlayStation 4 et enfin la PlayStation 5, dernière servie le 28 avril 2021.Ne manque personne à l'appel ? Bah si : la Switch, avec une version souvenez-vous promise en janvier 2020, donc il y a plus de 2 ans, sans la moindre information depuis au point de croire à une simple annulation. Mais non car, interrogé par GoNintendo sur le sujet, la porte-parole du studio chinois a promis que l'édition hybride était toujours en cours de chantier avec la promesse de nouvelles informations… dès que ce sera suffisamment avancé. Patience quoi.