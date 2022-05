La FTC ouvre également une enquête sur le rachat de Bungie par Sony La FTC ouvre également une enquête sur le rachat de Bungie par Sony

Si Microsoft a pu passer entre les tirs en mars 2021 avec son acquisition de Bethesda/Zenimax, la nomination par Joe Biden de Lina Khan comme présidence de commission du coté de l'organisme FTC fut là pour analyser (beaucoup) plus en détails les risques de position dominante, avec notamment l'annulation du rachat d'ARM par NVidia (qui avait mis 40 milliards de dollars sur la table).



S'il est évident qu'une enquête soit menée sur l'affaire Activision Blizzard (là encore sur le point d'être racheté par Microsoft), l'organisme continue de s'inquiéter du phénomène grandissant de fusions/acquisitions sur le marché JV, et commencerait à regarder davantage vers les transactions moindres mais néanmoins importantes : une autre enquête a été ouverte sur la tentative de rachat de Bungie par Sony.



Là encore, rien ne dit que l'acquisition sera annulée (mais c'est tout aussi possible), d'où peut-être le fait que Sony a préféré prévenir d'avance que le studio de Destiny resterait une « filiale indépendante » qui continuerait de miser sur le multi-supports si le rachat était validé.