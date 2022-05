Embracer n'a pas (encore ?) obtenu l'accord pour exploiter les licences Marvel Embracer n'a pas (encore ?) obtenu l'accord pour exploiter les licences Marvel

On s'y attendait et comme prévu, le rachat par Embracer de Crystal Dynamics et Eidos Montréal n'a pas transféré d'un coup de baguette magique les droits d'exploitation de la licence Marvel, du coup encore entre les mains de Square Enix. En tout cas pour un temps.



Lars Wingefors, PDG de Embracer, a indiqué ouvertement qu'il estime qu'il n'y aurait normalement aucun problème à maintenir les accords (avec Disney) mais que « cela reste encore à voir », et que rien n'est encore signé.



De fait, impossible pour l'heure de lancer un deuxième Marvel's Guardians of the Galaxy, et rien ne dit que le suivi de Marvel's Avengers perdurera après la MAJ ce mois-ci ajoutant Jane Foster au casting. On s'en remettra. Crystal Dynamics aussi, déjà occupé par le prochain Tomb Raider et le retour de Perfect Dark.