Square Enix aurait perdu 200 millions de dollars avec son deal Marvel Square Enix aurait perdu 200 millions de dollars avec son deal Marvel

Analyste de MST Financial faisant également son chiffre chez Bloomberg, David Gibson vient de lâcher un nouvel élément par le dernier mouvement tiers qui a fait du bruit, à savoir l'acquisition par Embracer des trois principales branches occidentales de Square Enix (et de nombreuses licences).



Car 300 millions de dollars pour 3 studios, plusieurs IP et surtout des chantiers déjà lancés (comme le prochain Tomb Raider), ça reste peu, quand bien même Square affirmait souhait ramasser un peu de pécule pour investir dans des éléments d'avenir comme le Cloud et tout ce qui touche aux NFT.



Mais pour Gibson, il y avait surtout l'envie de se débarrasser rapidement de branches qu'ils ont eu visiblement beaucoup de mal à gérer sur le plan financier, et c'est peu de le dire : selon lui, en seulement 2 ans, l'éditeur a perdu 200 millions de dollars sur leurs productions Marvel, donc Marvel's Avengers et Marvel's Guardians of the Galaxy. Le premier cité fut un plus gros échec que le second, mais rien n'a pu visiblement combler le prix du deal avec Disney, les frais marketing et tout ce qui va avec.



Quand on pense que 50 millions de pertes sur le film Final Fantasy : Les Créatures de l'Esprit a plongé Squaresoft au bord de la faillite, il y a certes plus de 20 ans (inflation, tout ça…).