Charts UK : le bon départ de Switch Sports Charts UK : le bon départ de Switch Sports

Nintendo a encore réussi son coup concernant Switch Sports, du moins au Royaume-Uni où cette compilation d'épreuves sportives s'est accaparée de la première place la semaine dernière. Impossible de faire le comparo avec Wii Sports (vendu avec la machine), mais on notera que :



- Il fait infiniment mieux que Wii Sports Club sur la pauvre Wii U (qui n'avait même pas atteint le top 40).

- Il fait deux fois mieux que Mario Party Superstars a son lancement.

- Huit fois plus que Just Dance 2022.



Hormis cela, on sent dans le classement que la PlayStation 5 a eu droit à de nouveaux stocks, ce qui n'est pas du luxe sur un territoire où elle est devancée par sa concurrente sur les trois premiers mois de l'année.



1. Nintendo Switch Sports (NEW)

2. Lego Star Wars : La Saga Skywalker (-1)

3. Gran Turismo 7 (+8)

4. Horizon Forbidden West (+3)

5. Légendes Pokémon Arceus (-2)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

7. Elden Ring (-1)

8. GTA V (=)

9. Kirby et Le Royaume Oublié (+3)

10. Animal Crossing : New Horizons (=)