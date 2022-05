Embracer : la trilogie reboot de Tomb Raider a dépassé les 38 millions de ventes

Tout fier de ses nouvelles acquisitions, le groupe Embracer revient rapidement pour dire qu'en fait,, ça a toujours été un certain succès en dévoilant de nouveaux chiffres de ventes : 88 millions de ventes uniquement pour les AAA (donc hors mobiles), dont 38 millions pour la trilogie reboot.Le premier épisode (2013) ayant fait environ 15 millions de ventes selon Square Enix, cela laisse donc 23 millions pour les deux épisodes suivants (et leurs multiples rééditions), ce qui reste franchement correct malgré on le sait des offres très agressives niveau promotions.Après pour comprendre la revente, il ne faut pas voir uniquement le succès de tel ou tel jeu mais davantage l'ensemble. Comme le rappelle par exemple ZhugeEx, outre les coûts de développement, il ne faut pas oublier les frais de gestion et le marketing, toujours un peu trop important avec Square Enix d'ailleurs.Pour vous faire une idée, en terme de marge bénéficiaire de 2021 :- Square Enix dans sa totalité : 14,2 %- Crystal Dynamics seul : 3,6 %- Eidos Montréal seul : 0,65 %