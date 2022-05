PS Now : le programme de mai

Les abonnés PlayStation Now, étrangement devenus beaucoup plus nombreux depuis la faille de conversion vers le futur PS Plus Premium (faille colmatée depuis) viennent d'accueillir la fournée du mois de juin avec trois nouveaux titres, dont, plus grand succès de l'histoire de CyberConnect2 (+ de 10 millions de ventes en comptant l'extension).Il est accompagné de, et le très apprécié