La nouvelle licence de Deck13 (The Surge) sortira pour cette année fiscale La nouvelle licence de Deck13 (The Surge) sortira pour cette année fiscale

Focus Home a du lourd cette année avec A Plague Tale : Requiem (donc on attend une présentation de 40 minutes en juin) ou encore les productions de Dotemu dont bien entendu Teenage Mutant Ninja : Turtles : Shredder's Revenge, mais l'éditeur souhaite bien enfoncer le clou en affirmant avoir dans ses cartons deux autres productions pour cette année fiscale (qui s'achèvera le 31 mars 2023).



La première sera un titre de Tindalos Interactive qui exploitera une licence cinématographique très connue, sans indice particulier hormis la spéculation qu'on aurait droit à un STR (les mecs sont spécialisés dans ça). Allez, un STR sur Avatar ? On verra bien et pour ce qui concerne l'autre jeu, il s'agira du nouveau titre de Deck13, créateur de Lords of the Fallen avant de nous fournir les deux The Surge. Ce sera leur projet le plus ambitieux à ce jour (logique) et gageons qu'on tournera encore dans le Souls-like.