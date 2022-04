Echec commercial, Tales from the Borderlands aura finalement droit à une suite

Considéré comme l'une des grandes réussites de Telltale Games, mais aussi l'un de ses plus gros échecs sur le plan commercial, le jeu narratifva finalement avoir droit à une suite, même s'il y a un gros « mais ».Car trop occupé suret ne souhaitant d'ailleurs pas revenir à la sombre époque de l'usine à gaz, le studio ne pourra pas rempiler, et c'est une équipe interne de Gearbox qui devra concevoir cette nouvelle « saison » avec ce qu'il faut de personnages inédits pour ouvrir encore plus le lore deDernier point : ce chantier a soigneusement été maintenu en secret pendant des années, le titre devant sortir en 2022 sur des supports encore non annoncé (mais on saura tout cet été).