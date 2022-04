En attendant des nouvelles de Frontiers, Sonic Origins refait parler de lui

L'information nous était complètement sortie de la tête, car il faut dire que SEGA ne l'a plus mentionné depuis mai 2021 : unest dans les cartons et une sortie proche est à prévoir vu qu'il vient d'être validé par l'organisme de classification coréen.Annoncé dans le cadre des 30 ans de la franchise au même titre que(toujours prévu pour la fin d'année), cette compilation inclura simplement les trois premiers épisodes de la série, l'extensionsans oublierRien d'extraordinaire mais toujours l'occasion d'un trip nostalgique, garanti sans émulateur, SEGA ayant promis un véritable portage (apparemment sous Retro Engine) avec adaptation 16/9 comme on a pu le voir sur mobile. Plus qu'à en attendre une date, avec on l'espère version boîte.