UK : avec le numérique, Elden Ring reprend sa place face à LEGO Star Wars UK : avec le numérique, Elden Ring reprend sa place face à LEGO Star Wars

GamesIndustry est revenu sur le lancement UK de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, cette fois avec les données dématérialisées, permettant de constater que finalement, le titre n'est pas le deuxième meilleur lancement de l'année sur ce territoire mais le troisième, Elden Ring parvenant à le dépasser d'une courte tête (le premier restant Légendes Pokémon : Arceus).



Il s'agit néanmoins du meilleur lancement de l'histoire pour un jeu LEGO et pour info :



- 61 % des ventes ont été faite en dématérialisé.

- Uniquement sur le numérique : 41 % sur Xbox, 34 % sur PlayStation, 18 % sur PC et 7 % sur Switch.

- Numérique + physique : 39 % sur PlayStation, 34 % sur Xbox, 16 % sur Switch et 11 % sur PC.

- Détail amusant : sur le physique uniquement, c'est la Switch qui l'emporte.



Ah et en passant, vu qu'on a les ventes numériques, on sait désormais que Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition a pu démarrer à la 9e place la semaine dernière, avec les données suivantes :



- 44 % des ventes sur Switch

- 31 % sur PlayStation

- 15 % sur PC

- 11 % sur Xbox