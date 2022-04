Charts UK : LEGO Star Wars s'est offert un meilleur lancement que Elden Ring Charts UK : LEGO Star Wars s'est offert un meilleur lancement que Elden Ring

Décidément, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga doit faire la joie de Traveler's Tales comme de Warner Bros : après avoir appris un lancement record sur Steam (+1200 % d'audience au lancement par rapport à LEGO Marvel), on apprend que sa sortie fut on ne peut plus remarquée au Royaume-Uni.



D'après le dernier rapport de GamesIndustry, le seul titre à s'être offert un meilleur départ cette année que lui est Légendes Pokémon : Arceus, ce qui signifie donc que LEGO Star Wars : The Skywalker Saga a effectué un meilleur lancement (en boîte) que des titres comme Elden Ring.



Bien sûr, il faut mettre dans la balance que le titre LEGO est sorti un mardi (Elden Ring un vendredi) et qu'il est également disponible sur Switch, plate-forme où il a d'ailleurs fait le plus gros de ses ventes. Mais la performance reste admirable, au point d'avoir réussi à offrir dans la foulée un boost pour LEGO Harry Potter (de retour dans le classement), tandis que les deux LEGO Marvel et LEGO Jurassic World sont réapparus dans le top 40.



1. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

2. Kirby et Le Monde Oublié

3. FIFA 22

4. Elden Ring

5. Légendes Pokémon : Arceus

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. LEGO Harry Potter Collection

8. WWE 2K22

9. Just Dance 2022

10. Animal Crossing : New Horizons