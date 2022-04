Kingdom Hearts IV nous fait du potentiel teasing pour l'univers Star Wars

L'un des grands espoirs des fans depourraient bien se concrétiser avec le quatrième épisode récemment annoncé : il fut clairement découvert dans la première bande-annonce, la trace d'un pied de AT-ST, « véhicule » emblématique de la saga, permettant d'ailleurs de se dire que le décor mis en avant pourrait être la forêt d'Endor.Si confirmé, la franchise de Nomura ferait un nouveau bond en avant après une vague de Disney puis Pixar dans, et ouvrirait un peu plus la porte à une tonne d'autres licences du géant du cinéma. Au hasard, Marvel et Avatar.