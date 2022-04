[Rumeur] Jeff Grubb : EA aurait annulé les versions PS4 & One du prochain Need for Speed [Rumeur] Jeff Grubb : EA aurait annulé les versions PS4 & One du prochain Need for Speed

Electronic Arts ne l'a pas encore évoqué au contraire de Dead Space Remake, mais selon Jeff Grubb, le retour de Need for Speed est maintenu pour cette année, l'homme allant jusqu'à ajouter trois informations :



- Le lancement serait prévu en novembre.

- Ce serait uniquement pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

- Le cadre sera Miami et ses alentours.



Ce dernier point a de l'importance vu que le titre aurait logiquement dû être cross-gen, mais le report d'un an (il était prévu fin 2021) a probablement poussé Criterion à revoir ses plans. Plus qu'à attendre la présentation officielle.