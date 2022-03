Crise ukrainienne : le chantier S.T.A.L.K.E.R. 2 pourrait reprendre en République Tchèque Crise ukrainienne : le chantier S.T.A.L.K.E.R. 2 pourrait reprendre en République Tchèque

En début de mois, le studio GSC Game World annonçait la mise à l'arrêt du développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 dans le but de laisser les employés rester auprès de leurs proches face à l'invasion russe en Ukraine.



Autant dire que l'avenir du projet était clairement incertain, du moins jusqu'à aujourd'hui : Pavel Barák, président de l'association des développeurs tchèques a fait savoir auprès du site Vortex que GSC Game World est en train de mettre en place un déménagement d'une majeure partie de son équipe (et de leurs familles) en République Tchèque via l'ouverture d'un nouveau bureau à Prague, qui permettra de relancer le chantier du précité.



S.T.A.L.K.E.R. 2 qui avait déjà subi un énorme report (d'avril à décembre 2022) et on peut aujourd'hui se dire que nous n'en verrons la couleur qu'en 2023. La sécurité avant tout.