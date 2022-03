EA Sports PGA Tour reporté d'un an

Désormais pleinement conscient qu'il y a toujours un billet à se faire dans le monde du golf, enfin surtout depuis que la concurrence a réussi à vendre 2 millions d'unités de, Electronic Arts compte toujours se réaffirmer dans la discipline bien des années après, et le dernier communiqué se résume comme suit :prendra plus de temps que prévu- La sortie est décalée d'un an (printemps 2023)- Exclusif New Gen (PlayStation 5 et Xbox Series)- Tournera sous Frostbite- Présence des 4 tournois majeurs- Mode carrière avec créateur de personnage- Confirmation du golf fémininLes fans de la petite balle peuvent retourner patienter.