Quantic Dream a bien 3 chantiers en cours Quantic Dream a bien 3 chantiers en cours

Il y a quelques jours, Eurogamer publiait un article bien sourcé sur les difficultés que rencontre Quantic Dream pour sa phase de recrutement, le fait que Star Wars Eclipse n'arriverait pas avant des années (2027/2028…) et que certains dirigeants commenceraient à avoir en tête la possibilité de faire l'objet d'une acquisition.



Dans un communiqué pleinement officiel, Quantic Dream ne nie rien de tout cela mais rassure néanmoins son public (et de potentiels investisseurs) en déclarant sortir d'une année 2021 en pleine forme avec 5,8 millions d'euros pour le résultat net, notamment grâce à la performance sur la longueur de Detroit : Become Human, plus gros succès de l'histoire de la boîte : 6,5 millions de ventes (dont 1 million sur Steam).



On nous confirme également que Star Wars Eclipse est actuellement accompagné de deux autres projets en chantier simultané, tous ayant bouclé les phases de prototypage et pré-production, et que les effectifs ont été boosté de 50 % l'année dernière, ce qui n'empêche pas que davantage d'employés sont attendus aussi bien à Paris que Montréal pour véritablement lancer la cadence autour de ces trois titres.