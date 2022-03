Enclave HD se précise sans se montrer Enclave HD se précise sans se montrer

Initialement prévu pour la fin d'année dernière, le remaster HD de Enclave fut reporté sans la moindre annonce et l'éditeur Ziggurat, se souvenant du projet, indique que le lancement aura finalement lieu cet été, toujours sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Connu avant tout de ceux qui ont au moins la trentaine, ce jeu d'action était sorti au tout début de la carrière de la Xbox (première du nom), avec une expérience assez basique dans ses intentions, mais très jolie pour l'époque, proposant deux campagnes distinctes, et surtout incroyablement difficile.



Par contre, toujours pas le moindre visuel...