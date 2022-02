Dragon Age 4 encore en milieu de production Dragon Age 4 encore en milieu de production

Il y a un peu plus de 3 ans, lorsque Bioware annonçait tout fièrement Dragon Age 4 aux Game Awards 2018, on ne pouvait imaginer que cet épisode se ferait attendre aussi longtemps, et on n'a visiblement pas fini de patienter.



Car usant d'une certaine clarté via le blog officiel du jeu, le Directeur Général de Bioware (Gary McKay) indique que le projet est actuellement « en plein milieu de sa phase de production », signifiant qu'on a au moins dépassé la pré-production (encore heureux) mais qu'il reste donc de très longs mois avant de voir le bout du chemin, incluant les phases alpha/bêta. Bref, 2023 dans le meilleur des cas, mais on n'oubliera pas que le titre a subi un reboot en cours de route, passant d'un projet orienté multi au retour d'une expérience traditionnelle purement solo.



Ah et en passant, le producteur exécutif Christian Dailey a fait ses valises pour x raisons, s'ajoutant à une longue liste de départs, mais McKay rassure sur le fait que l'équipe a les épaules larges pour mener le chantier a terme.



Heureusement que le prochain Mass Effect avance en amont...