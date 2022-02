Détective Pikachu 2 est toujours en vie Détective Pikachu 2 est toujours en vie

Cela rassurera les fans du premier épisode : trois ans après son annonce et malgré l'absence totale d'informations depuis au point de penser à une annulation, sachez que Détective Pikachu 2 est toujours en chantier sur Switch comme vient de l'indiquer la boîte Creatures Inc. (affiliée à la Pokémon Company) via sa page de recrutement.



Peut-être du neuf dans la semaine dans le cadre du Pokémon Day le 25 février (même si les infos vont plutôt dans le sens d'annonces autour de titres déjà sortis) ? Dans tous les cas, on rappelle que malgré son gros succès au box-office, le film Détective Pikachu ne semble toujours pas avoir de suite en route comme l'a sous-entendu l'acteur principal Justice Smith.